شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة جونياس مع لاعبي بيراميدز وراء ترجيح كفته لخلافة لإيهاب جلال فى قيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لفريق بيراميدز بعلاقة وطيدة بجميع لاعبي الفريق منذ الفترة التي تولي خلالها زمام القيادة الفنية، قبل أن يرحل ويتولى إيهاب جلال المهمة.

وكشف مصدر مطلع في بيراميدز لليوم السابع أن الاتفاق مع تاكيس جونياس للعودة من جديد جاء بسبب العلاقة الطيبة التي تربط إدارة النادي بالمدرب اليوناني، وكذلك علاقة الأخير باللاعبين الذين أبدوا ترحيبهم بعودة تاكيس فى المرحلة المقبلة.

وتابع المصدر تصريحاته أن إدارة بيراميدز كانت تفاضل بين تاكيس جونياس والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، وتم التواصل مع وكيل الخواجة البرتغالي قبل أن تحسم علاقة الإدارة ورغبة اللاعبين الاتفاق مع تاكيس جونياس، ومن المنتظر أن يتم وضع كافة رتوش التعاقد في الساعات المقبلة وتوقيع العقود بشكل رسمي والإعلان عن اتمام التعاقد.