شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوصل لاتفاق مع تاكيس جونياس لخلافة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر
واتفق مسئولو بيراميدز مع تاكيس جونياس من أجل تولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، وهو ما وافق عليه المدير الفني اليوناني، إلا أن هناك منافسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق، والذي ضمن قائمة المرشحين لخلافة إيهاب جلال، ومن المنتظر أن تحسم إدارة الفريق السماوى الأمر بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.
واحتفى لاعبو بيراميدز بمديرهم الفني إيهاب جلال بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة، حيث قرر اتحاد الكرة تعيين إيهاب جلال لخلافة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، على أن يتولى المدير الفني لبيراميدز القيادة الفنية للفراعنة في المرحلة المقبلة، وعقب مباراتي مازيمبي في كأس الكونفدرالية، والتحضير لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار صيف 2023.
وأقام لاعبو الفريق ممرا شرفيا للمدير الفني وجهازه المعاون، على هامش التدريب للتهنئة بتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، مع تمنيات اللاعبين للمدرب التوفيق في تحقيق أحلام المصريين على رأس القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة.
من جانبه، وجه إيهاب جلال الشكر للاعبين على مشاعرهم الطيبة، مطالبا إياهم بضرورة التركيز فقط في مباراتي مازيمبي الكونغولي والمحدد لهما يومي 17 و24 أبريل الجاري، في كأس الكونفدرالية، وضرورة عبور تلك المرحلة ومواصلة المسيرة حتى التتويج باللقب القاري.