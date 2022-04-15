شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوصل لاتفاق مع تاكيس جونياس لخلافة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي بيراميدز لاتفاق مع اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق للفريق، من أجل العودة لتولي مهمة القيادة الفنية خلفا لإيهاب جلال الذى سيرحل عقب مواجهتي مازيمبي بالكونفدرالية من أجل تولي قيادة المنتخب الوطني.

واتفق مسئولو بيراميدز مع تاكيس جونياس من أجل تولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، وهو ما وافق عليه المدير الفني اليوناني، إلا أن هناك منافسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق، والذي ضمن قائمة المرشحين لخلافة إيهاب جلال، ومن المنتظر أن تحسم إدارة الفريق السماوى الأمر بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.