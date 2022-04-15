جماهير فرانكفورت تحتل ملعب كامب نو في مباراة برشلونة.. ما القصة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

برشلونة يحتاج للفوز ليحسم بطاقة التأهل لدور نصف نهائي النسخة الجارية من الدوري الأوروبي خلال المباراة التي جمعته مساء يوم أمس الخميس أمام نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت.. ولكن لماذا قد تغلب صافرات الاستهجان على لاعبيه عند نزولهم لخوض المباراة بدل الدعم؟

برشلونة كان قد نجح في الخروج بتعادل أمام نظيره فرانكفورت الذي خاض مباراة الذهاب بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه توتا بالدقيقة 78، بهدف لكل فريق ليكفيه الفوز بأي نتيجة للتأهل لدور نصف النهائي، ولكن تفاجأ متابعو المباراة بـ "احتلال" ـ بحسب الوصف المتداول ـ جماهير الفريق الضيف لمعقل الفريق الكتالوني.. فما القصة؟

تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن حاملي التذاكر الموسمية لنادي برشلونة ـ صاحب الأرض في مباراة الإياب ـ قد باعوا تذاكرهم للضيف فرانكفورت الذي خصص الاتحاد الأوروبي لجماهيره 5 آلاف تذكرة في ملعب كامب نو الذي شهد حضور ما يقرب من 20:30 ألف مُشجع للفريق الألماني.

وهو المشهد الذي رُصد لجماهير الفريق الألماني بشوارع كتالونيا في طريقهم لملعب المباراة بجانب احتلالهم بقمصانهم البيضاء جنبات الكامب نو، لتنشر حسابات نادي آينتراخت فرانكفورت مقطع فيديو لجماهيرها بملعب برشلونة، مُذيلة إياه بتعليق:"من يهتم بقاعدة الهدف خارج الملعب إذا كنت تلعب المباراتين في ملعبك"، في إشارة للحضور الجماهير الكثيف من قبل مشجعي فريقها.

وهي الحمية التشجيعية التي دفعت لاعبي فرانكفورت للتقدم بثلاثية في الدقائق 4 و67 عن طريق لاعبه فيليب كوستيتش ـ الثاني له من ركلة جزاء ـ بينما سجل الهدف الثاني اللاعب رافاييل سانتوس بالدقيقة 36 قبل أن يحاول لاعبو برشلونة تقليص النتيجة بهدفين في الدقيقة 90+1 عن طريق بوسكيتس و90+11 عن طريق ممفيس ديباي من ركلة جزاء.

ولكن في النهاية فشلت محاولات برشلونة لخطف بطاقة التأهل ليكتفي بحفظ ماء وجهه على ملعبه بالهزيمة بنتيجة 3-2 لتُصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-3 لصالح الفريق الألماني الذي صعد لنصف نهائي النسخة الجارية من الدوري الأوروبي.