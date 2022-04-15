الأهلي يعلن قائمته لمواجهة الرجاء.. اكتمال القوة الضاربة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الرجاء المغربي يوم السبت المقبل بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي وي السلام.

القائمة شهدت اكتمال القوة الضاربة في الفريق باستثناء اللاعبين أصحاب الإصابات طويلة المدى، وعاد صلاح محسن للظهور مجددا.

القائمة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمود متولي، أيمن أشرف، محمد هاني، كريم فؤاد، علي معلول، محمود وحيد.

خط الوسط والأجنحة الهجومية: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، محمد محمود، وليد سليمان، طاهر محمد، حسين الشحات، لويس ميكيسوني، بيرسي تاو.

خط الهجوم: حسام حسن، صلاح محسن، محمد شريف.