تشافي يعلق على خسارة برشلونة أمام فرانكفورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أن فريقه قدم أداء سيئا أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، تسبب في فقدانه بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وخسر برشلونة (2-3) أمام ضيفه فرانكفورت في إياب ربع النهائي، ليخسر (3-4) في مجموع المباراتين بعد انتهاء الذهاب بالتعادل بهدف لمثله.

وقال تشافي عقب المباراة: "إنها خيبة أمل كبيرة للغاية، تلقينا خسارة مؤسفة لأننا كنا متحمسين للفوز بهذه المسابقة لكن علينا أن نهنئ أينتراخت، كنا سيئين وكانوا أفضل منا".

وأضاف: "لقد حاولنا واستحوذنا على الكرة، لكننا لم نتمكن من الاستفادة من هذا الاستحواذ وهذا خطأنا، ارتكبنا أخطاء كثيرة تسببت في استقبالنا 3 أهداف، علينا أن نقوم بنقد ذاتنا، لم نكن على ما يرام ولهذا السبب خرجنا".

وبخصوص وجود مشجعي فرانكفورت بأعداد أكبر من المسموح بها في ملعب "كامب نو" قال تشافي: "بدا الأمر وكأنه نهائي مع تقسيم الملعب بين جماهير الفريقين، النادي يحقق فيما حدث لكن هذا ليس عذرا".

وأتم: "نفكر في القادم ومواصلة المنافسة، يوم الإثنين المقبل سنلعب ضد قادش (في الدوري الإسباني)، لا تزال لدينا المنافسة في الليجا وعلينا الاستمرار".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف غريمه ريال مدريد صاحب الصدارة، علما بأن الفريق الكتالوني له مباراة مؤجلة.