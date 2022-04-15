خاص.. بيراميدز يستقر على بديل إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

اقترب اليوناني تاكيس جونياس، من العودة مرة أخرى لقيادة فريق بيراميدز، ليكون خلفًا للمدرب إيهاب جلال خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقود إيهاب جلال منتخب مصر بداية من مايو المقبل، الأمر الذي جعل إدارة نادي بيراميدز تقرر البحث عن بديل.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، إن تاكيس اقترب من العودة لقيادة بيراميدز في الموسم الحالي.

وأضاف المصدر - الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه - أن من أسباب اقتراب تاكيس لقيادة بيراميدز وجود رغبة من اللاعبين الذين طالبوا بعودة اليوناني نظرًا للمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال ولايته.

وكانت آخر تجارب تاكيس (50 عامًا) مع بيراميدز في الموسم الماضي حيث قاد الفريق في 12 مباراة حقق من خلالها الفوز في خمس مناسبات مقابل ست تعادلات وخسارة واحدة.

كما يمتلك تاكيس تجربة أخرى في الدوري المصري عندما قاد وادي دجلة موسم (2018 - 2019) حتى موسم (2019 - 2020).

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 13 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة حاليًا.

وعلى الصعيد الأفريقي يستعد بيراميدز لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إطار منافسات دور الثمانية بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.