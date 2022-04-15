ويستهام يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بثلاثية في ليون

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

حقق ويستهام يونايتد فوزا ثمينا 3 / صفر، ليصعد للدور قبل النهائي، مستفيدا من تعادله 1 / 1 في لقاء الذهاب الذي جرى في العاصمة البريطانية لندن.

وأحرز كريج داوسون الهدف الأول لويستهام في الدقيقة 38، فيما أضاف زميلاه ديكلان رايس وجارود بوين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 44 و48 على الترتيب.

وضرب ويستهام موعدا في الدور قبل النهائي مع آينتراخت فرانكفورت.

من جانبه، تأهل لايبزج للدور قبل النهائي للمسابقة، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه أتالانتا، في وقت سابق اليوم.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين يوم الخميس الماضي في ألمانيا، انتهت بتعادل الفريقين 1 / 1، لينال لايبزج ورقة الترشح للمربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وارتدى الفرنسي كريستوفر نكونكو ثوب الإجادة في المباراة، التي جرت على ملعب (جيويس) في إيطاليا، بعدما أحرز هدفي الفريق الألماني في الدقيقتين 18 و87 من ركلة جزاء على الترتيب.

وفي الدور قبل النهائي، يلتقي لايبزج، الذي يحلم بالتتويج بأول لقب كبير في تاريخه، مع جلاسجو رينجرز الأسكتلندي، الذي تغلب 3 / 1 على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي.

بتلك النتيجة، تمكن الفريق الأسكتلندي من تعويض خسارته صفر / 1 في لقاء الذهاب الذي تم في البرتغال الأسبوع الماضي، ليفوز 3 / 2 في إجمالي لقائي الذهاب والعودة.

وتقدم جلاسجو سريعا في الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع جيمس تافيرنير، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، حصل على إثرها البرازيلي فيتور تومينا، مدافع براجا، على بطاقة حمراء.

ورغم النقص العددي، أحرز ديفيد كارومو هدفا لبراجا في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى خوض الوقت الإضافي، بعدما تعادلا 2 / 2 في مجموع المباراتين.

وحسم جلاسجو المباراة لصالحه خلال الوقت الإضافي، عقب تسجيل كيمار روفي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 101، قبل أن تتضاعف معاناة براجا، الذي لعب بتسعة لاعبين، بعد طرد لاعبه لوري ميدييروس في الدقيقة 105 لحصوله على الإنذار الثاني.