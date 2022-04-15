أفشة يشارك في تدريبات الأهلي قبل لقاء الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر الذي ‏أقيم مساء الخميس على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الرجاء المغربي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا قبل أن يستضيف الرجاء في العاشرة مساء يوم السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد الأهلي ‏we‏ السلام.

وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات ‏خططية.‏

وشارك أفشة في المران الجماعي بعد انتهائه من البرنامج المصغر الذي قام بتنفيذه بعد ‏مباراة المصري الأخيرة في بطولة دوري we المصري، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي ‏اشتمل على تدريبات استشفائية.‏

ويختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء الجمعة ‏على ملعب التتش بالجزيرة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الفريق، وفقا للقواعد ‏المنظمة لدوري أبطال أفريقيا، فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء في العاشرة مساء الجمعة على ملعب الأهلي ‏we‏ ‏السلام.‏

ويسبق التدريب الختامي للأهلي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي يعقد في الرابعة ‏والنصف عصر الجمعة في استاد الأهلي ‏we‏ السلام.

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