أفشة يشارك في تدريبات الأهلي قبل لقاء الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر الذي أقيم مساء الخميس على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الرجاء المغربي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا قبل أن يستضيف الرجاء في العاشرة مساء يوم السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد الأهلي we السلام.
وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات خططية.
وشارك أفشة في المران الجماعي بعد انتهائه من البرنامج المصغر الذي قام بتنفيذه بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة دوري we المصري، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي اشتمل على تدريبات استشفائية.
ويختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الفريق، وفقا للقواعد المنظمة لدوري أبطال أفريقيا، فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء في العاشرة مساء الجمعة على ملعب الأهلي we السلام.
ويسبق التدريب الختامي للأهلي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر الجمعة في استاد الأهلي we السلام.