برشلونة يودع الدوري الأوروبي على يد فرانكفورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

فاز أينتراخت فرانكفورت على مضيفه برشلونة بثلاثية مقابل هدفين، مساء الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وكان لقاء الذهاب في ضيافة فرانكفورت انتهى بالتعادل بهدف لمثله، ليتفوق الفريق الألماني (4-3) في مجموع المباراتين.

وسجل لفرانكفورت فيليب كوستيتش (هدفين) في الدقيقتين 4 و66، ورافاييل بوريه في الدقيقة 36.

وسجل سيرجيو بوسكيتس هدف برشلونة الأول في الدقيقة 90، ثم أضاف ممفيس ديباي هدفا ثانيا (ق 90+9) من ركلة جزاء.

بهذا ضرب فرانكفورت موعدا مع وست هام يونايتد في الدور نصف النهائي لبطولة "يوروباليج".

تفاصيل المباراة:

فرانكفورت يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية بعد عرقلة جارسيا لأحد مهاجمي الفريق الألماني داخل المنطقة.

أصحاب الضيافة يفتتحون التسجيل عن طريق فيليب كوستيتش في الدقيقة الرابعة بعد تسديد ركلة الجزاء بنجاح.

تسديدة قوية من أراوخو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18 لكن كيفن تراب حارس فرانكفورت ينجح في التصدي لها.

أضاف رافاييل بوريه هدفا ثانيا للنسور في الدقيقة 36 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

أنسجار كناوف كان قريبا من تسجيل الهدف الثالث بعدما أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 45 مرات أعلى العارضة.

نهاية الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بثنائية دون مقابل.

برشلونة يحتاج لإحراز 3 أهداف في الشوط الثاني من أجل التأهل، أو هدفين للعب وقت إضافي، بشرط ألا يستقبل أهداف جديدة.

في الدقيقة 66 سجل كوستيتش الهدف الثاني له والثالث لفريقه من تسديدة قوية سكنت الزاوية البعيدة عن تير شتيجن، ليطلق رصاصة الرحمة على الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة 84 سجل سيرجيو بوسكيتس هدف تقليص الفارق للبارسا.

لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي وجود تسلل على بوسكيتس وقت تسجيل الهدف.

وفي الدقيقة 90 سجل بوسكيتس هدفا جديدا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

برشلونة يضيف الهدف الثاني في اللحظة الأخيرة (90+9) لكنه ليس كافيا للتأهل.