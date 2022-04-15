مصدر بـ"كاف" لمصراوي: الجزائر تنافس مصر على استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

أفاد مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطلب رسمي لهم؛ لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخة العام الحالي مايو 2022 على ملعب وهران الجديد.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن هناك مايقرب من 5 دول أخرى طلبت تنظيم نهائي دوري أبطال وكأس الكونفدرالية في الفترة الماضية أبرزهم مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال ونيجيريا، لكن حتي هذه اللحظة لم يحسم المكتب التنفيذي للكاف قراره حول المدينة والملعب الذي سيستضيف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وشهدت الفترة الأخيرة سفر وفد من لجنة التراخيص والملاعب في الكاف إلى نيجيريا؛ لزيارة بعض المرافق في العاصمة النيجيرية خلال الساعات القادمة؛ للنظر في إمكانية استضافة ستاد أكوا إيبوم الواقع في مدينة أويو لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وأشار المصدر إلى أن مدينة أويو في العاصمة النيجيرية كانت قد تقدمت عبر الاتحاد النيجيري لكرة القدم بطلب لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في ولاية أكوا إيبوم في المباراة المقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 29 مايو المقبل.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك رغبة كانت لدى شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري للتقدم بطلب بعد تأهل فريقي شباب بلوزداد ووفاق سطيف للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا وهو ماتحقق بالتقدم بطلب رسمي للإستضافة علي ملعب وهران.

يذكر أن ملعب وهران يسع إلى 40 ألف متفرج؛ حيث افتتح مؤقتًا في يونيو 2021 ويقع في مدينة وهران غرب العاصمة الجزائر، ويستضيف ألعاب البحر المتوسط التي تستضيفها الجزائر في الفترة القادمة.

وكان يلا كورة، قد سبق وانفرد في 22 مارس الماضي بأسماء الدول التي تقدمت بطلب بشأن استضافة نهائي مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية خلال الفترة المقبلة.