المقاصة يُكمل تعادلات الخميس بالدوري بهدف قاتل في مرمى المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أُقيمت مساء اليوم الخميس ثلاث مباريات من منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري انتهت اجميعها بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتقدم المقاولون العرب بهدف سجله لاعبه مامادو أنياس في مرمى مصر المقاصة بالدقيقة 41 من عمر اللقاء، قبل أن يخطف المقاصة تعادل قاتل في الدقيقة 90+5 عن طريق لاعبه إسلام يوسف.

وارتكب حارس مرمى المقاصة محمد مجدي خطأ فادح على حدود منطقة جزاء فريقه بمحاولة مراوغة المهاجم الموريتاني للمقاولون العرب مامادو نياس الذي قطع الكرة منه وتوغل بها داخل منطقة الجزاء وعند محاولة محمد مجدي تصحيح الخطأ وإبعاد الكرة أسكنها شباكه.

ورفع المقاولون بهذا التعادل رصيده إلى النقطة 12 في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع مصر المقاصة رصيده إلى النقطة 10 في المركز 16 بدلاً من 17.

وشهدت المباراتين الآخرتين تعادل طلائع الجيش أمام نظيره إنبي الذي تقدم بهدف في الدقيقة 25 عن طريق لاعبه جودي قبل أن يتعادل ميدو جابر للطلائع بالدقيقة 83.

ورفع طلائع الجيش رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 15 في المركز 11 بعدما دخل المباراة وهو في المركز 13 فيما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 16 في المركز التاسع.

وتعادل فريق الاتحاد السكندري بهدف أيضًا خلال المباراة التي جمعته بنظيره البنك الأهلي الذي تقدم بعد مرور 6 دقائق بهدف سجله لاعبه فادي فريد قبل أن يتعادل إبراهيم حسن للفريق السكندري في الدقيقة 65.

وكان الاتحاد قد سجّل هدفًا في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه سعيدو سنبوري ولكن ألغاه الحكم.

ورفع الاتحاد رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 15 في المركز العاشر بعدما كان في المركز 11، فيما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 19 في المركز السابع.