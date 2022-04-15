هزيمة مدوية لبرشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت تُخرجه من الدوري الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - انهزم برشلونة الإسباني أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 3-2 اليوم الخميس في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ".

وسجل كل من الصربي فيليب كوستيتش (4 من ركلة جزاء و67) والكولومبي رفائيل بوري (36) أهداف الفريق الألماني فيما دوّن كل من القائد سيرجيو بوسكيتش (90+1) والهولندي ممفيس ديباي (90+11 من ركلة جزاء) هدفي برشلونة.

يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسيواجه آينتراخت فرانكفورت في نصف النهائي فريق وست هام يونايتد الإنكليزي الذي تجاوز عقبة ليون الفرنسي في ربع النهائي.