قبل مواجهة الأهلى.. الرجاء المغربى يوجه رسالة للشعب المصرى

الشارقة - اميمة ياسر - نشر نادى الرجاء المغربى رسالة وجهها للشعب المصرى، وذلك عبر حسابه الرسمى على "تويتر".

وتأنى رسالة الرجاء قبل مواجهة النادى الأهلى بعد غد السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادى الرجاء المغربى: "هنا مصر.. تحية خالصة للشعب المصرى الشقيق" مرفقة بصورة لـ تمثال أبو الهول.

وتأهل الأهلى إلى الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد احتلال المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف الفريق الجنوب إفريقى صن داونز متصدر الترتيب بـ 16 نقطة، بينما صعد الرجاء بعد تصدر المجموعة الثانية بـ 15 نقطة.