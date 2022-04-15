رد صادم من كلوب عن سبب عدم مشاركة محمد صلاح أمام بنفيكا

الشارقة - اميمة ياسر - أوضح الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى عن سبب عدم مشاركة النجم المصرى محمد صلاح أساسيا فى لقاء بنفيكا، أمس، فى دورى أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح شارك بديلا فى لقاء بنفيكا والذى تأهل فيه ليفربول إلى نصف نهائى دورى الأبطال بعد التعادل بنتيجة 3 -3 فى إياب دور ربع النهائى.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتى يوم السبت المقبل فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.

وقال كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة ليفربول وسيتى: "لدينا العديد من المباريات المتبقية هذا الموسم، وعندما تسنح لنا الفرصة لإجراء تغييرات فى التشكيلة، نقوم بذلك على الفور".

وأوضح: "صلاح إنسان، بعض المباريات يجب عليه ألا يلعبها ليرتاح، حتى لو كان يكره ذلك".