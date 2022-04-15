شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والرجاء.. مقارنة بين موسيمانى ورشيد الطاوسي قبل قمة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادى الأهلي ، تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، الاستعداد لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها العاشرة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.

ويخوض الجهاز الفني للأهلي فى التاسعة والنصف من مساء الجمعة، آخر تدريبات الفريق على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي، ويُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض في هذا التقرير مقارنة بسيطة بين مدربي الفريقين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى ورشيد الطاووسى مدرب الرجاء المغربى قبل مواجهة السبت.

السن: 57 عاما

تاريخ التعيين: 2 أكتوبر 2020

تاريخ الانتهاء: 30 يونيو 2024

معدل النجاح: 1.95

بطولاته: 17 لقبا

مبارياته في أفريقيا هذا الموسم: 8 مواجهات

فاز: 4 مباريات

تعادل: مباراتين

خسر: مباراتين

السن: 63 عاما

تاريخ التعيين: 1 مارس 2022

نهاية العقد: 30 يونيو 2023

معدل النجاح: 1.45

بطولاته: 5 القاب

مبارياته في أفريقيا هذا الموسم: 3 مباريات

فاز: مباراتين

خسر: واحدة