شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الخميس 14 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الخميس 14 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها موسيمانى يرفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى، واتحاد الكرة يضع شرطين لاستقدام حكام أجانب لمباريات الأهلى.

موسيمانى يرفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى

ركز بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على رفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى على هامش تحضيراته لمواجهة الرجاء المغربى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل تجهيز لاعبيه بدنيا قبل هذه المواجهة الصعبة والتى يرغب الفريق الأحمر فى حسمها بنتيجة إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب.

مهام خاصة لمحمد شريف أمام الرجاء المغربي

اختص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خط هجوم فريقه بتعليمات خاصة قبل مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي بعد غد السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل تنفيذها خلال المباراة، خاصة محمد شريف باعتباره الذي سيقود هجوم الأهلي بهذه المواجهة.

الزمالك فى المجموعة الثانية و الأهلى فى الأولى ببطولة كأس كؤوس اليد

أسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 8 وحتى 20 مايو المقبل بالنيجر عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية و الأهلى على رأس المجموعة الأولى .

اتحاد الكرة يضع شرطين لاستقدام حكام أجانب لمباريات الأهلى