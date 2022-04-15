المقاصة يتعادل مع المقاولون 1/1 فى الوقت القاتل وينتزع نقطة من أنياب الذئاب

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القاهرة - سامية سيد - انتزع مصر المقاصة نقطة ثمينة من مضيفه المقاولون العرب، بعدما تعادل في الوقت القاتل مع المقاولون بهدف لمثله، خلال مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تقدم المقاولون أولاً عن طريق مامادو نياس مهاجم الذئاب في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل إسلام زيادة للمقاصة في الدقيقة 95.

بهذا الفوز رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 12 في المركز الـ 15، كما رفع مصر المقاصة رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الـ 16.

وبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد العربي في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، محمود عزت، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، محمد حمدي زكي، مامادو نياس.

فيما بدأ المقاصة المباراة بالتشكيل التالي: محمد مجدي في حراسة المرمى، علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد عبد المنعم، هشام شعبان، كريم حلاوة، كريم عبد النبي، سعيد الونش، سيرجي إريك، أتولا جوزيف، محمود فهمي.

الشوط الأول:

بدأ المقاولون العرب اللقاء بضغط هجومي على المقاصة متسلحاً بعامل الأرض، وذلك من خلال عدة عرضيات من على الأطراف في محاولة لاختراق دفاعات المقاصة.

مرت أول ربع ساعة من عمر الشوط الأول دون وجود فرص حقيقية على كلا المرمين، حيث تراجع مصر المقاصة إلى وسط ملعبه في ظل سيطرة لاعبو المقاولون على الكرة ولكن دون خطورة.

في الدقيقة 16 حصل أحمد عبد المنعم لاعب المقاصة على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخل قوي على محمد حمدي زكي لاعب المقاولون.

في الدقيقة 22 تألق محمد مجدي حارس المقاصة في التصدي لكرة مميزة تهيأت لمحمد حمدي زكي لاعب المقاولون في مواجهة المرمى، قبل أن يبعدها محمد مجدي خارج الملعب.

في الدقيقة 24، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة، بعدما لمس محمود عزت مدافع المقاولون، الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه خلال متابعته لتسديدة سيرجي إيرك لاعب المقاصة.

في الدقيقة 25، نجح أحمد عربي حارس المقاولون في التصدي ببراعة لركلة الجزاء التي سددها كريم حلاوة لاعب المقاصة ليحافظ على نظافة شباكه.

في الدقيقة 41، استغل مامادو نياس مهاجم المقاولون، خطأ محمد مجدي حارس مرمى المقاصة في الاحتفاظ بالكرة ومحاولة مراوغة مهاجم ذئاب الجبل، ليقطع الكرة من حارس الفريق الفيومي ويسكنها في الشباك ليتقدم المقاولون بهدف نظيف.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47 بتقدم المقاولون بهدف نظيف.

الشوط الثاني:

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين، حيث حاول المقاولون مواصلة عملية الضغط الهجومي لإحراز هدف تأمين المباراة والثلاث نقاط، فيما سعى فريق المقاصة إلى إحراز هدف التعادل.

في الدقيقة 54 عاد حكم المباراة إلى تقنية الفار بعد لمس محمود عزت مدافع المقاولون للكرة بيده مرة أخرى داخل منطقة جزاء فريقه، إلا أن حكم اللقاء عاد إلى استئناف اللعب لعدم وجود تعمد من لاعب المقاولون في لمس الكرة بحسب رؤيته.

في الدقيقة 63 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة بداعي لمس محمود عزت مدافع المقاولون الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه، قبل أن يعود حكم اللقاء إلى الفار ليقوم بإلغاء قراره في احتساب ركلة جزاء للمقاصة.

في الدقيقة 71 دفع محمد عودة مدرب المقاولون بتبديلين دفعة واحدة، بنزول كريم مصطفى وفاروقا نور الدين، على حساب محمد حمدي زكي ومحمود عزت، لتدعيم خط ظهر ووسط الفريق.

وفي الدقيقة 80 دفع عودة بتبديلين إضافيين بنزول يوسف الجوهري بدلاً من لويس إدوارد وذلك لتأمين وسط ملعب الفريق، وكذلك باسم علي على حساب عبد الله ياسين.

في الدقيقة 89 دفع محمد عودة بأخر تغييرات المقاولون بنزول أحمد علي على حساب مامادو نياس لتدعيم الجانب الهجومي للمقاولون.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، وفي الدقيقة 95 نجح إسلام زيادة لاعب المقاصة في تسديد كرة صاروخية لم تخطئ طريق شباك أحمد عربي حارس المقاولون ليسجل هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل من عمر اللقاء، قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية في الدقيقة 96 معلناً نهاية المباراة بالتعادل بين الفريقين.