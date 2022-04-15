شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل مع إنبى 1–1 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل طلائع الجيش مع نظيره إنبى بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكرى في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى العام.

افتتح التسجيل لإنبى لنيجيري دينوبيتر في الدقيقة 25 بعدما نجح في استغلال خطأ من مدافع طلائع الجيش مصطفى الزناري في التعامل مع الكرة ثم سددها مهاجم إنبى بسهولة من داخل منطقة الجزاء لتسكن مرمى محمد بسام.

ونجح محمد جابر لاعب طلائع طلائع الجيش في إدراك التعادل لفريقه في 83 من جملة فنية رائعة انتهت باستقبال محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى هدف التعادل.

بهذه النتيجة وصل طلائع الجيش إلى النقطة 15 في المركز 11 بترتيب جدول الدورى العام، بعد أن لعب 14 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل 6 مباريات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلوا 13 هدفا.

بينما وصل إنبى إلى النقطة 16 فى المركز التاسع بترتيب جدول الدورى العام من 14 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام،في خط الدفاع: محمد ناصف، علي حمدي، مصطفى الزناري، محمد علي الجويني،في خط الوسط: عبد الرحمن أسامة شيكا، عمرو السيسي، محمد الصباحي، أحمد عبد الرحمن زولا، أحمد سمير،في خط الهجوم: فيكتوري بنينيانجبا.

بينما جاء تشكيل إنبى الجيش كالتالي،حراسة المرمى : محمود جاد،خط الدفاع : إبراهيم يحيى - محمد حامد - خالد رضا،خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مؤمن راضي - أحمد العجوز - مصطفى شلبي - دينو بيتر،خط الهجوم : جون ايبوكا.