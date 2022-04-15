7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 14 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، إيهاب جلال يوقع عقود تدريب المنتخب الأسبوع المقبل، وموسيمانى يرفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى.

إيهاب جلال يوقع عقود تدريب المنتخب الأسبوع المقبل

يعقد اتحاد الكرة جلسة مع إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر، الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة كل بنود العقد وكذلك التوقيع، بجانب حسم ملف الجهاز المعاون للمدير الفنى فى المرحلة المقبلة.

موسيمانى يرفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى

ركز بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على رفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى على هامش تحضيراته لمواجهة الرجاء المغربى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل تجهيز لاعبيه بدنيا قبل هذه المواجهة الصعبة والتى يرغب الفريق الأحمر فى حسمها بنتيجة إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب.

انسحاب أحمد ناصر من انتخابات اللجنة الأولمبية .. وتزكية حطب

انسحب احمد ناصر من سباق رئاسة اللجنة الاولمبية المصرية قبل أيام من موعد عقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد في الدورة المقبلة ، لتتم تزكية المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الحالي لدورة انتخابية جديدة حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مهام خاصة لمحمد شريف أمام الرجاء المغربي

اختص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خط هجوم فريقه بتعليمات خاصة قبل مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي بعد غد السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل تنفيذها خلال المباراة، خاصة محمد شريف باعتباره الذي سيقود هجوم الأهلي بهذه المواجهة.

الشعباني يقود مران المصري بعد انتهاء أزمة الراتب استعدادا لنهضة بركان

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، أزمة راتب معين الشعباني المدير الفني للفريق، وذلك قبل تطور الأمور بسبب تحويل الراتب الشهري لمدرب المصري بالجنية المصري بسبب ارتفاع سعر الدولار وهو ما زاد من قيمة عقد الشعباني بقيمة تصل إلى 180 ألف جنيه.

الزمالك فى المجموعة الثانية و الأهلى فى الأولى ببطولة كأس كؤوس اليد

أسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 8 وحتى 20 مايو المقبل بالنيجر عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية و الأهلى على رأس المجموعة الأولى .

فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات غدا

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا الجمعة.ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته بعد غد السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.