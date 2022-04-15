شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا بعد قليل استعدادا لمباراة الرجاء ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا بعد قليل استعدادًا لمباراة الرجاء ‏المغربي التي تقام في العاشرة مساء بعد غد ‏السبت على استاد الأهلي ‏والسلام، في ذهاب ‏ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، ويخوض الأهلي حاليا مرانه على ملعب التتش ثم يدخل بعده الفريق معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة المرتقبة.

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، ‏الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر غد الجمعة، باستاد الأهلي ‏والسلام.‏

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما ‏للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.‏

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على ملعب ‏التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي، ويُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي غدًا، وذلك وفقًا للقواعد ‏المنظمة لدوري أبطال أفريقيا.، فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء الجمعة على ملعب الأهلي ‏we‏ السلام.‏