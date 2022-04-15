شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يضم 20 لاعبا لقائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق التى تخوض مباراة الجونة غدا ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على استاد المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وجاءت القائمة تضم كلا من:

فى حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمد "الحضري".

في خط الدفاع: محمد فتح الله "كماتشو"، هاني عادل، أحمد السيد، خالد سامي، السيد الشبراوي، محمد "بازوكا"، إيهاب سمير، مصطفى العش، معاذ الحناوي.

في خط الوسط: هشام بلحة، أحمد الشيخ، إبراهيما كونيه، باولن فوافي، وليد مصطفى، حميد ماو، أحمد النادري.

في الهجوم: عبده يحيى، عبدالرحمن "أجويرو".