الامارات | ليلة القبض على برشلونة.. فعلها الألمان

شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة القبض على برشلونة.. فعلها الألمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق اينتراخت فرانكفورت على برشلونة في عقر داره ب"الكامب نو" 3-2 بعد مباراة مثيرة، اليوم الخميس، في الدوري الأوروبي ليتأهل الألمان بفضل عقليتهم التكتيكية العالية التي أفضت عن ثلاثة أهداف دون مقابل حتى توقيت متأخر من زمن اللقاء قبل أن يقلص البارسا النتيجة.

وكان اينتراخت قد تعادل مع برشلونة في ألمانيا 1-1 ليحجز مقعداً في الدور نصف النهائي.

وفي التفاصيل، واصل آينتراخت فرانكفورت مغامرته، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل، ولحق في الدور قبل النهائي للمسابقة بمواطنه لايبزغ، الذي تغلب 2 / صفر على مضيفه أتالانتا الإيطالي، وويستهام يونايتد الإنجليزي، الذي فاز 3 / صفر على مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، في إياب دور الثمانية للبطولة اليوم أيضا.

وأمام أكثر من 79 ألف متفرج، من بينهم 20 ألفا على الأقل من أنصار فرانكفورت، قدم فرانكفورت أروع مبارياته منذ سنوات، وتلاعب لاعبوه بنجوم برشلونة، الذي بدوا كأشباح داخل المستطيل الأخضر، وكان بإمكان الفريق الألماني تحقيق انتصار قياسي على نظيره الإسباني، في ظل الفرص العديدة التي سنحت له على مدار شوطي المباراة، غير أن رعونة لاعبيه وتألق الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى أصحاب الأرض، حال دون ذلك.

ومنذ اللحظة الأولى فرض فرانكفورت إيقاعه على اللقاء، ليحصل على ركلة جزاء أحرز من خلالها الصربي فيليب كوستيتش الهدف الأول للضيوف في الدقيقة الرابعة.

وأضاف الكولومبي رافاييل بوري الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 36، من صناعة كوستيتش، الذي عاد لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للفريق الألماني وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67، وينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

وانتفض برشلونة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الذي شهد تسجيله هدفين عن طريق سيرخيو بوسكيتس والهولندي ممفيس ديباي في الدقيقتين الأولى والـ11 من ركلة جزاء على الترتيب.

وأصبحت هذه هي الخسارة الأولى منذ ما يقرب من 3 أشهر لبرشلونة، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم طوال 15 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، حقق خلالها 11 فوزا و4 تعادلات.

وبذلك، ودع برشلونة بطولة الدوري الأوروبي، ليصبح قريبا للغاية من الخروج خال الوفاض من الموسم الحالي، الذي شهد خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة لفشله في الفوز بكأس السوبر الإسباني، وتقلص حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، الذي بات غريمه التقليدي ريال مدريد على مشارف التتويج به.

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