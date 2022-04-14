4 لاعبين في العالم يمتلكون أفخم السيارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقود أشهر لاعبي كرة القدم أغلى السيارات، نظير حياة الرفاهية التي يعيشونها، فبعدما حققوا أحلامهم وشقوا طريق النجاح، سيختارون طبعا سيارات تليق بنجوميتهم وشهرتهم العالمية.

موقع https://thecarsbay.com، الخاص بعالم السيارات والمحركات كشف عن اهتمامات أشهر 4 لاعبين في العالم وامتلاكهم لأسطول من أفخم السيارات ذات مواصفات عالية وفريدة.

كريستيانو رونالدو

يعرف عن كريستيانو رونالدو أنه من محبي السيارات الرياضية. فهو يملك مجموعة كبيرة من أفخم وأغلى وأجمل السيارات، مثل لامبورغيني أفينتادور LP-700-4، وبي إم دبليو M6، ومجموعة من سيارات فيراري، وتتضمن مجموعة سياراته أكثر من 19 سيارة فخمة. وتتخطى قيمة هذه السيارة 23 مليون دولار.

لكن يعرف عنه أيضا حبه لشركة بوغاتي، فهو يملك سيارة بوغاتي شيرون تتخطي قيمتها 4.7 ملايين دولار، وتحمل علامة CR7 الخاصة به. وفي عيد ميلاده السادس والثلاثين اشترى واحدة من سيارات بوغاتي النادرة جدا. فقد اشترى بوغاتي سينتوديتشي (Bugatti Centodieci) التي توجد منها 10 نسخ فقط في العالم كله، بقيمة تفوق 9 ملايين دولار.

ليونيل ميسي

يعد ليونيل ميسي اللاعب الأعلى أجرا في العالم. وستتفاجأ أنه لا يملك بواتي أو لامبورغيني. ولكنه يملك مجموعة سيارات خيالية. فيبدو أن مهارة ميسي لا تقتصر على موهبته في لعب كرة القدم فقط، إنما يملك ذوقا رفيعا في اختياره للسيارات لمجموعته الفخمة، حيث يملك سيارة باغاني زوندا (Pagani Zonda)، وميرسيدس اي ام جي اس ال اس (Mercedes Amg SLS)، ومازيراتي غران توريزمو سبورت (Maserati Gran Turismo S)، وفيراري اف 430 سبايدر(ِFerrari F430 Spyder)، واودي ار 8 سبايدر (Audi R8 Spyder).

كما يملك مجموعة من سيارات أودي، وسيارات رانج روفر، وغيره، ولكن أبرز وأغلى سيارة في المجموعة هي سيارة فيراري كلاسيكية، ويبلغ سعرها نحو 37 مليون دولار، وهي سيارة فيراري 335 S Spider Scaglietti. وقد اشتراها من مزاد، بعد أن قدم ثاني أعلى عرض كريستيانو رونالدو. ولكن قدم ميسي أعلى عرض وبالتالي حصل عليها. وكان عرض رونالدو لشرائها نحو 36 مليون دولار.

نيمار دا سيلفا

عرف عن نيمار تعطشه للسيارة الفخمة ولا يفرق عن تعطش ميسي ورونالدو لها. فهو بدوره يملك مجموعة سيارات فخمة تحمل أسامي السيارات الأكثر كلفة في العالم. ويملك نيمار «تشكيلة» واسعة تتألف من كونيغسيغ سي سي اكس ار (Konigsegg CXR)، ومازيراتي ام سي 12 (Maserati MC12). وتحتوي مجموعته على سيارة لايكان (Lykan W Hypersport). أضف إلى ذلك مجموعة من سيارات فيراري وبورش واودي، إضافة إلى كونيغسيغ سي سي اكس ار التي يبلغ ثمنها 4.4 ملايين دولار، ولايكان التي يتخطى ثمنها 3 مليون دولار، ويملك سيارة أستون مارتن فولكان

(Aston martin Vulcan) يتخطى سعرها 3.5 ملايين دولار. ولكن أبرز سيارة وأغلاها في مجموعة نيمار هي لامبورغيني فينينو (Lamborghini Veneno)، وهي الأشهر في مجموعته. ويبلغ سعرها نحو 4.2 ملايين دولار.

زلاتان إبراهيموفيتش

من أفضل لاعبي كرة القدم، وتبلغ ثروته نحو 190 مليون دولار. ويملك هذا اللاعب السويدي العريق ذوقا رفيعا في انتقاء السيارات لمجموعته. فهو يملك عددا من أروع طرازات فيراري، كفيراري إنزو (Enzo) التي يبلغ سعرها نحو مليوني دولار، وفيراري لافيراري (LaFerrari) العظيمة التي يبلغ سعرها 1.4 مليون دولارا، وفيراري 488 بيستا (Pista).