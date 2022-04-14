شكرا لقرائتكم خبر سطوع 3 نجمات من تايلاند ببطولات أرامكو للجولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد السعودي للجولف أمس عن مشاركة ثلاث نجمات في لعبة الجولف من تايلاند، في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق، والتي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 12 وحتى 14 من مايو المقبل.

وستشارك النجمة العالمية المتميزة باتي تافاتاناكيت، المصنفة 14 عالميا، لأول مرة في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق الشهر المقبل، وكان اسمها قد برز في ساحة الجولف العالمية في عام 2021 بفوزها بأول بطولة كبرى، أعقبتها بالعديد من المشاركات المميزة بتواجدها في المراكز العشرة الأولى بشكل مستمر مما أسهم في ارتفاع ترتيبها في التصنيف العالمي وحصولها على لقب أفضل لاعبة ناشئة في جولة «لي بي جي ايه».

ووفقا لبيان صحفي وزعه اتحاد الجولف السعودي، فقد أكدت آريا جوتانوجارن، المصنفة الأولى على العالم سابقا والحاصلة على لقبين في البطولات الكبرى، مشاركتها في الحدث المرتقب والذي يبلغ مجموع جوائزه مليون دولار أمريكي، وستنضم إليها أختها موريا جوتانوجارن المصنفة 42 عالميا، إضافة إلى نخبة من اللاعبات الآسيويات اللاتي سيتم الإعلان عنهن في وقت لاحق.

وكانت نسخة العام الماضي من سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق قد شهدت مشاركة المصنفة الخامسة عالميا والحاصلة على لقب كوستا ديل سول 2021، التايلاندية أتايا ثيتيكول، حيث خسرت بفارق ضئيل في مباراة فاصلة في بطولة لندن.

يذكر بأن بطولة بانكوك ستكون أولى محطات سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق وستعقبها سلسلة من البطولات في كل من: «نادي سنتريون» في لندن (من 16إلى 18 يونيو)، و»نادي لا ريسيرفا» في سوتوجراندي بإسبانيا (من18 إلى 20 أغسطس)، ومنها إلى نيويورك في الفترة من (13 إلى 15 أكتوبر) وسيتم تحديد الملعب في وقت لاحق، قبل أن تختتم السلسلة في المملكة وتحديدا في «ملعب ونادي رويال جرينز» في جدة (في الفترة من 9 إلى11 نوفمبر). بمجموع جوائز يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي، بواقع مليون دولار أمريكي لكل بطولة والتي تسهم بشكل كبير في العام الاستثنائي الذي ستحظى به الجولة الأوروبية لجولف السيدات من حيث عدد البطولات ومجموع الجوائز المقدمة على مدار تاريخها.