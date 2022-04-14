شكرا لقرائتكم خبر قبضة خلجاوية على صدارة دوري يلو.. وغموض في دائرة القاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرت الإثارة في دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، وحفلت أحداث الجولة الثانية والثلاثين التي اتسعت بها دائرة المنافسة بالمتعة والتشويق وسط أحداث كروية دراماتيكية وحسابات فنية تبدو معقدة في تفاصيلها سعيا لخطف بطاقات الصعود الثلاث في ظل فارق الـ(النقطة) بين غالبية الفرق، ولعل من أبرزها استمرار الخليج في صدارة الدوري وسط مطاردة قوية من رباعي المقدمة الوحدة والعدالة والجبلين وهجر في حين واصل أبناء طيبة الطيبة مسلسل التعثرات، في المقابل لا تزال ملامح الكشف عن هوية الفرق الخمس الهابطة (غامضة) نسبيا وإن كان جرس الإنذار بدأ يقرع تجاه فريقي بيشة والكوكب مع تبقي 6 جولات فقط من انتهاء المسابقة وقبل فترة التوقف القادمة.

وتمكّن الخليج من تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعدما كسب ضيفه أحد بهدف وحيد، ليعزز الخليج صدارته للجولة الثامنة على التوالي برصيد 59 نقطة، فيما بقي أحد عند رصيده الحالي 50 نقطة متراجعا معها للمركز السادس من آخر ثلاث مواجهات حقق فيها 4 نقاط.

وانتزع الوحدة تعادلا قاتلا بطعم الفوز بعد تعادله الإيجابي أمام مضيفه نجران بهدف لمثله، ليستقر الوحدة وصيفا برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن العدالة، بينما تقدم نجران للعاشر برصيد 43 نقطة بعدما خاض ثلاث مواجهات متتالية حصد خلالها نقطة واحدة..

ونجا العدالة من السقوط مجددا على أرضه وبين جماهيره لكنه خرج بالتعادل الإيجابي المثير أمام عروبة الجوف بثلاثة أهداف لمثله، ليحافظ الفريقان على موقعهما في سلم الترتيب، حيث بقي العدالة في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، في المقابل بقي العروبة تاسعا برصيد 44 نقطة.

وفي حائل، انتزع الجبلين نقطة ثمينة عقب تعادله الإيجابي للمرة الثانية على التوالي وهذه المرة أمام نظيره الخلود بهدف لمثله، ليحافظ الجبلين على موقعه كرابع برصيد 53 نقطة من آخر مواجهتين.

واستعاد العين توازنه سريعا بعد فوزه القاتل على ضيفه النهضة بهدف دون رد، ليعزز الفريق من تقدمه إلى المرتبة الخامسة عشرة برصيد 38 نقطة من آخر أربع مواجهات حصد خلالها 9 نقاط، فيما تراجع النهضة إلى المرتبة الثامنة عشر برصيد 35 نقطة من آخر أربع مواجهات حقق خلالها 4 نقاط.

إحصائيات وأرقام من دوري يلو:



أجريت حتى الآن 320 مباراة، انتهت منها 214 بالفوز، و106 تعادلات

ارتفع عدد البطاقات الحمراء حتى الآن إلى 85 بطاقة.

بلغ عدد ركلات الجزاء المحتسبة حتى الآن 108 ركلات، منها 88 أحرزت، و 20 مهدرة.

ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى 690 هدفا.

أقوى الفرق هجوما الخليج بـ49 هدفا

أقوى الفرق دفاعا الوحدة بـ24 هدفا، بينما الأضعف دفاعا الدرعية بـ48 هدفا.

أكثر الفرق فوزا الخليج بـ17 انتصارا

أكثر الفرق تعادلا الشعلة بـ15 تعادلا

أكثر الفرق خسارة بيشة بـ18 خسارة

بلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة داخل الأرض بواقع 119 انتصارا، بينما بلغ خارج الأرض 95 انتصارا.

أعلى معدل تهديفي شهدته المسابقة حتى الآن، كان في الجولة الثالثة بواقع 32 هدفا

اللاعبون المسجلون للأهداف حتى الآن:

المحلي 294 هدفا

الأجنبي 383 هدفا

المواليد 10 أهداف

ترتيب الهدافين:

1) إسلام آندريا - أحد - أجنبي - مدغشقري - 24 هدفا

2) مامادو سورو - الخليج - أجنبي - إيفوري - 16 هدفا

3) وليم برييرا - الساحل - أجنبي - برازيلي - 15 هدفا

4) ريلان برونو - العروبة - أجنبي - برازيلي - 12 هدفا

4) أحمد عبده - الوحدة - أجنبي - إرتيري - 12 هدفا

5) أدريانو باردال - هجر - أجنبي برازيلي - 11 هدفا

5)موديبو مايقا - هجر - أجنبي - مالي - 11 هدفا

5)سوريا إبراهيما - القادسية - أجنبي - إيفواري - 11 هدفا