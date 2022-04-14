شكرا لقرائتكم خبر العقوبات تنتظر أتلتيكو بعد أحداث مباراته أمام سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إمكانية التعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد المشاهد القبيحة التي رافقت مباراة الفريق أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الأربعاء في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

وحال فرض يويفا عقوبة ضد أتلتيكو، ستكون ثاني عقوبة تفرض بحق النادي الإسباني في غضون أيام بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بغلق جزئي لمدرجات الفريق كعقوبة له على السلوك التمييزي لجماهيره، لكن تم إلغاء هذه العقوبة من قبل المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، بناء على طعن تقدم به أتلتيكو.

وفرض سيتي التعادل السلبي الليلة الماضية على مضيفه أتلتيكو، ليحجز مقعده في المربع الذهبي نظرا لتفوقه بهدف في مباراة الذهاب، لكن المباراة انتهت بسلسلة من المشاجرات داخل الملعب وفي الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.

واندلع شجار جماعي بين لاعبي الفريقين داخل الملعب بعد توجيه فيليبي ركلة لفيل فودين.

وتطورت المشاكل بين لاعبي الفريقين ووصلت إلى حد قيام ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو بجذب جاك جريليش من شعره عقب اندلاع نقاش ساخن بينهما، وذلك بعد طرد زميله فيليبي.

واستمرت المشاكل عقب خروج اللاعبين من أرض الملعب، حيث تم فض شجارات أخرى بينهم في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، وأظهرت لقطات فيديو إلقاء مقذوفات وتردد أن الشرطة تدخلت لتهدئة الأجواء.