لقاءات ودية تجهز الاتحاد للدوري

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فيما منح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله كذلك إجازة خاصة لإنهاء إجراءات استقدام أسرته المقيمة في أمريكا ودخولهم إلى المملكة ليتواجدوا معه خلال الفترة المقبلة في إطار تهيئة كافة السبل التي تعينه لأداء مهامه كلاعب ومن المتوقع وصوله إلى جدة الأسبوع القادم.
وبدأ فريق الاتحاد أمس أهم فترة إعداد في الموسم الرياضي الحالي كونه متصدر فرق أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن وصيفه فريق الهلال.
وتبقى لفريق الاتحاد خمسة لقاءات في الدوري أمام فرق الفتح والهلال والطائي والاتفاق والباطن، حيث سيكون استئناف لقاءات الدوري في شهر شوال المقبل.
كما يواصل مهند الشنقيطي برنامجه التأهيلي بعد شفائه من الإصابة تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين في حين انضم المدافع عمر هوساوي للتدريبات بعد إكماله للبرنامج العلاجي والتأهيلي.
وسيتخلل البرنامج التدريبي للاعبين خلال شهر رمضان الجاري خوض ثلاثة لقاءات ودية أمام فرق أندية أبها ثم الحزم وأخيرا الوحدة.
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