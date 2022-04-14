المملكة تستضيف معسكر تونس قبل المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أمس تلقيه دعوة من الاتحاد السعودي لاحتضان معسكر المنتخب التونسي الأول في المملكة استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر. وقال رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء «إن رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل وبدعم من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، تقدم بدعوة رسمية للمنتخب التونسي للقيام بتحضيراته بشكل مجاني بالمملكة. وأوضح الجريء أن الاتحاد السعودي وجه بتوفير كافة الامكانيات لمنتخب نسور قرطاج طيلة الفترة التي يقدرها الاتحاد التونسي.

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