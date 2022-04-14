بريق الهلال يصطدم بانتحارية استقلال دوشنبه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجدد فريق الهلال الكروي عند الـ 11.15 مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لقاءاته في دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية 2022 أمام فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي في ختام مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى التي يتصدرها بـ6 نقاط إثر فوزه في الجولتين الماضيتين على الشارقة الإماراتي والريان القطري.

ويطمح الهلال بطل 4 نسخ ماضية في أن يتجاوز الفريق الطاجيكي وقطع مشواره نحو الانتقال للمراحل النهائية أمام فريق يبحث عن تحقيق الفوز الأول والتحرك من ذيل المجموعة بعد أن عجز عن الفوز على فريقي الشارقة الإماراتي والريان القطري.

ويحمل اللقاء ذكرى لقاءتهما في النسخة الماضية إذ كسب الهلال لقاء الذهاب بـ3/1 وخسر جولة الإياب بـ1/4 والتي كاد فيها بطل النسخة الماضية 2021 الهلال أن يفقد الترشح لو أن نتائج الفرق الأخرى لعبت لصالحه.

ويدعم الزعيم في لقاء اليوم جماهيره الكبيرة التي تسعى إلى زف فريقها نحو اللقب التاريخي بالرغم من حالة النقص القسرية للاعبيه بسبب توالي الإصابات عليهم، ويمر الفريق الهلالي بحالة فنية مميزة بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الذي استطاع أن يوظف قدرات لاعبيه وأن يحقق 10 انتصارات على التوالي منذ تولي المهام الفنية بعد ختام الجولة الـ18 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي حقق مع الفريق بطولة النسخة الماضية.

وبخلاف الأرقام الكروية التي يحملها الهلال في النسخة الحالية فالفريق يتفوق في الناحية الفنية على الفريق الطاجيكي الذي يبحث عن قشة للمنافسة من خلال الميل إلى القوة الجسدية والطرق الدفاعية لصد الحضور التهديفي والهجومي للهلال. ولذا ستكون مهمة فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي انتحارية لأجل خطف نقاط الفوز للإبقاء على بصيص الأمل في التأهل للمراحل النهائية في دوري أبطال آسيا.

وفي إطار مباريات المجموعة وفي مواجهة خليجية خالصة يتواجه الشارقة الإماراتي والريان القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ8.15 مساء في رغبة جامحه لكسر تعادلهما في النقاط والبحث عن فرصة التأهل للأدوار المتقدمة وتقريب الفارق النقطي مع المتصدر الهلال.

نقاط من المواجهة:

