بريق الهلال يصطدم بانتحارية استقلال دوشنبه

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ويطمح الهلال بطل 4 نسخ ماضية في أن يتجاوز الفريق الطاجيكي وقطع مشواره نحو الانتقال للمراحل النهائية أمام فريق يبحث عن تحقيق الفوز الأول والتحرك من ذيل المجموعة بعد أن عجز عن الفوز على فريقي الشارقة الإماراتي والريان القطري.
ويحمل اللقاء ذكرى لقاءتهما في النسخة الماضية إذ كسب الهلال لقاء الذهاب بـ3/1 وخسر جولة الإياب بـ1/4 والتي كاد فيها بطل النسخة الماضية 2021 الهلال أن يفقد الترشح لو أن نتائج الفرق الأخرى لعبت لصالحه.
ويدعم الزعيم في لقاء اليوم جماهيره الكبيرة التي تسعى إلى زف فريقها نحو اللقب التاريخي بالرغم من حالة النقص القسرية للاعبيه بسبب توالي الإصابات عليهم، ويمر الفريق الهلالي بحالة فنية مميزة بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الذي استطاع أن يوظف قدرات لاعبيه وأن يحقق 10 انتصارات على التوالي منذ تولي المهام الفنية بعد ختام الجولة الـ18 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي حقق مع الفريق بطولة النسخة الماضية.
وبخلاف الأرقام الكروية التي يحملها الهلال في النسخة الحالية فالفريق يتفوق في الناحية الفنية على الفريق الطاجيكي الذي يبحث عن قشة للمنافسة من خلال الميل إلى القوة الجسدية والطرق الدفاعية لصد الحضور التهديفي والهجومي للهلال. ولذا ستكون مهمة فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي انتحارية لأجل خطف نقاط الفوز للإبقاء على بصيص الأمل في التأهل للمراحل النهائية في دوري أبطال آسيا.
وفي إطار مباريات المجموعة وفي مواجهة خليجية خالصة يتواجه الشارقة الإماراتي والريان القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ8.15 مساء في رغبة جامحه لكسر تعادلهما في النقاط والبحث عن فرصة التأهل للأدوار المتقدمة وتقريب الفارق النقطي مع المتصدر الهلال.
نقاط من المواجهة:
- الهلال فاز في أول جولتين على الشارقة بهدفين مقابل هدف، والريان القطري بثلاثية نظيفة جعلته في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.
- يتساوى فريقا الشارقة الإماراتي والريان القطري بـ3 نقاط، وبدون نقاط لاستقلال دوشنبه في المركز الأخير.
- استقلال دوشنبه يسعى للحصول على أول ثلاث نقاط بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين.
- الهلال واجه استقلال دوشنبه مرتين فقط في دور المجموعات انتهت المباراة الأولى بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحقق استقلال دوشنبه فوزا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في جولة الإياب.
- يعود لاعبا الهلال النيجيري أوديون إيغالو وماثيوس بيريرا وسالم الدوسري للمشاركة بعد تعافيهم طبيا.
- الهلال يغيب عنه حارسه الثاني محمد العويس بعد تعرضه لفيروس كورونا. استقلال دوشنبه خسر من الريان بـ2/3 ومن الشارقة 1/2.
- الهلال سجل في الجولتين الماضيتين 5 أهداف واستقبل هدفا، فيما سجل استقلال دوشنبه 3 أهداف واستقبل 5 أهداف.
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