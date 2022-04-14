عنابي سدير يتطلع لانتزاع الصدارة من الأوزبكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع عنابي سدير، فريق الفيصلي، لمواصلة انطلاقته نحو المنافسة على صدارة المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2022، حين يواجهه مساء اليوم عند الساعة 11:15، فريق ناساف قرشي الأوزبكي متصدر المجموعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة التي يستضيفها استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويدخل أبناء حرمه لقاء اليوم بنشوة الانتصار على السد في المباراة الماضية بغية حصد النقاط الثلاث واعتلاء صدارة المجموعة، إذ سيعمد المدرب اليوناني مارينوس أودونيدس على الرباعي الأجنبي في ظل قرار الاستفادة من العنصر الآسيوي بتواجد الأسترالي مارتن بويل، إضافة للمغربي هشام فائق صانع لعب الفريق ومحركه وصاحب الأفضلية في المباراتين الماضيتين، وبجواره البرازيلي إسماعيل سيلفا في خط المنتصف ومن أمامهم مهاجم الرأس الأخضر وصاحب هدف التقدم في لقاء السد جوليو تفاريس في خط المقدمة.

على الجانب الآخر سيفرض المدرب الأوزبكي روزيكول بيردييف مدرب ناساف قرشي أسلوب اللعب الضاغط والتسديد المباشر على المرمى واستغلال سرعة أطرافه، بتواجد إيفان سولوفييف واويبيك بوزوروف وماركو ستانوفيتيش.

السد والوحدات

في مواجهة التعويض يلتقي مساء اليوم وعند الساعة 8:15 وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام فريقا السد القطري والوحدات الأردني ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة، والتي سيسعى من خلالها الفريقان إلى إنعاش حظوظهما في المنافسة على بطاقتي المجموعة عقب تذيلهما المجموعة بنقطة واحدة لكلاهما من مباراتين.

ويستعيد الفريق القطري خدمات ظهيري الجنب عبدالكريم حسن وبيدرو ميغيل في لقاء الليلة عقب الطرد الذي تعرضا له في مواجهة ناساف، بينما يبقى الرباعي أكرم عفيفي وبغداد بونجاح وبوعلام خوخي وسانتي كازورلا أبرز العناصر في تشكيلة الإسباني خافي غارسيا.

في حين يسعى مدرب الوحدات رائد عساف لتعويض خسارته الأخيرة أمام الفريق الأوزبكي وتجديد حظوظ فريقه للمنافسة على بطاقتي المجموعة، مرتكزا على أبرز عناصره الذي يتقدمهم أحمد سمير ومنطر أبو عمارة وخالد عصام ومحمد انس كرأس حربة.