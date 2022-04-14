4 مبادرات لتطوير الكرة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس الاتحاد العربي الذي عقد برئاسة وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي، أمس الأول في محافظة جدة، مسابقات وبرامج الاتحاد للموسم المقبل، واعتماد استمرار كأس الأندية العربية، التي من المزمع الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، إلى جانب اعتماد إطلاق جوائز الاتحاد العربي السنوية وتكريم الرياضيين الرواد العرب.

ووافق المجلس على إطلاق مبادرات رئيس الاتحاد، المتمثلة في مبادرة اكتشاف تنمية المواهب الكروية العربية ومبادرة مساندة الاتحادات العربية الأعضاء ومبادرة إعداد وتأهيل الكفاءات الإدارية الرياضية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير وتأهيل جيل من الحكام الواعدين العرب.

وبارك الأمير عبدالعزيز بن تركي في مستهل الاجتماع، لمنتخبات قطر والسعودية والمغرب وتونس تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2022، متمنيا التوفيق لمنتخب الإمارات في تصفيات الملحق القادم، وللأشقاء في دولة قطر التوفيق والنجاح في المونديال العالمي القادم، مرحبا بعد ذلك بنواب وأعضاء مجلس الاتحاد، ومهنئا الجميع بالشهر الفضيل.

وأعرب رئيس الاتحاد العربي عن سعادته بانعقاد الاجتماع، وبما اتفق عليه نواب وأعضاء المجلس من اعتماد برامج ومشاريع تطويرية لرياضة كرة القدم العربية، منوها بالتنوع في مسابقات الاتحاد العربي على مستوى الرجال والسيدات للأندية والمنتخبات، لما لذلك التنوع من دور كبير في تنمية وازدهار وتطور تلك الكيانات الرياضية العربية ومنتخبات بلدانها، خاصة أن هناك برامج تطويرية وتحفيزية للاعبين والإداريين والمدربين والحكام ستنفذ خلال هذا العام.

وكان الاجتماع قد بدأ باستعراض الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، التقارير الإدارية والمالية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، المعتمدة والمصادق عليها، إلى جانب استعراض روزنامة مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2022 / 2023 وتشكيل اللجان المعاونة واعتمادها.

وأكد الأمين العام للاتحاد أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، طالما شدد على ضرورة توفير كل ما يمكن من الأدوات أو المشروعات أو الإجراءات، ذات العلاقة بنهضة الاتحاد وأعضائه، حرصا منه على نماء وازدهار الاتحاد العربي، بما يضمن له الاستمرار في التطور وتأدية رسالته الرياضية في الوطن العربي لتنمية رياضة كرة القدم عبر مسابقاته وبرامجه وأنشطته ومبادراته المختلفة.

