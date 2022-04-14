دياز: كرة القدم تمنحنا فرصة للانتقام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال أن مباراة الغد أمام نادي الاستقلال مختلفة تماما بكامل ظروفها، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق المنافس لديهم حضور بدني جيد. وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي عن فوز الاستقلال على فريقه في النسخة الماضية برباعية «مباراة الغد مختلفة تماما بكامل ظروفها، وكرة القدم تمنحنا فرصة للانتقام». وأضاف «لاعبو الفريق المنافس لديهم حضور بدني جيد، وسنعمل على فرض أسلوبنا منذ البداية لتحقيق الأفضلية في المباراة». وتابع «نحن ننظر للمباراة كـ (3) نقاط فقط، ونحاول الفوز بها وحسم موضوع التأهل بشكل مبكر لإراحة بعض اللاعبين».

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