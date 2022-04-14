شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 14 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 14 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الزمالك فى المجموعة الثانية و الأهلى فى الأولى ببطولة كأس كؤوس اليد، وفيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات غدا.
الزمالك فى المجموعة الثانية و الأهلى فى الأولى ببطولة كأس كؤوس اليد
أسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 8 وحتى 20 مايو المقبل بالنيجر عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية و الأهلى على رأس المجموعة الأولى .
فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات غدا
قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا الجمعة.ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته بعد غد السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.
تدريبات تأهيل لعبد الغني عقب اصابته في مباراة الزمالك وفاركو
أدى محمد عبدالغني مدافع الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران الفريق اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.
نجح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات بالنادي وأحمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع كرة السلة، بعد التواصل مع المسؤلين عن بطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية BAL والتي تقام تحت رعاية NBA, في تخفيض قيمة تذكرة حضور مباريات البطولة الأفريقية من 70 جنيها إلى 40 جنيها.
فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل مران اليوم
عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل تدريب اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.
يخطط مسئولو نادى الزمالك بقوة لتأمين خطوط القلعة البيضاء قبل موسم الانتقالات الصيفية فى ظل عدم اتضاح الرؤية لأكثر من لاعب بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل فى ظل العروض التى تستحوذ على تفكير النجوم، وأبرزهم محمد أبو جبل حارس المرمى وأحمد فتوح نجم الجبهة اليسرى فى ظل التألق بأمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.
الزمالك يستقر علي عودة جنش وصبحي فى حالة رحيل أبو جبل
استقرت إدارة الزمالك علي سيناريو بديل سيتم تنفيذه في حالة رحيل محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق نهاية الموسم الحالي لعدم الوصول لاتفاق معه علي تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في ظل وجود انباء عن توقيعه لنادي النصر السعودي بداية من الموسم المقبل.