شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 14 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 14 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الزمالك فى المجموعة الثانية و الأهلى فى الأولى ببطولة كأس كؤوس اليد، وفيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات غدا.

الزمالك فى المجموعة الثانية و الأهلى فى الأولى ببطولة كأس كؤوس اليد

أسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 8 وحتى 20 مايو المقبل بالنيجر عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية و الأهلى على رأس المجموعة الأولى .

فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات غدا

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا الجمعة.ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته بعد غد السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

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