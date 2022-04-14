شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يسجل هدف التعادل للاتحاد السكندرى بمرمى البنك الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إبراهيم حسن، لاعب فريق الاتحاد السكندرى، فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى مرمى البنك الأهلى في الدقيقة 65 في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق البنك الأهلى عن طريق المهاجم ناصر منسى في الدقيقة 5 عقب استغلال كرة عرضية من زميله عاصم صلاح لتسكن شباك الحارس محمد عبد المنصف.

وألغى الحكم محمد الحنفى هدف لفريق الاتحاد السكندرى عن طريق سعيد سمبورى في الدقيقة 18 بداعى التسلل عقب الرجوع الى تقنية الفار لاتخاذ القرار النهائى.

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين، حيث جاءت محاولات البنك الأهلى عن طريق الثنائى فادى فريد وناصر منسى، بينما جاء محاولات فريق الاتحاد السكندرى عن طريق الثنائى أحمد عادل ميسى وخالد الغندور والمهاجم بواتينج.

وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمود الزنفلى.

فى خط الدفاع: عاصم صلاح، محمود "دبش"، أحمد ياسين، إسامة إبراهيم.

فى خط الوسط: محمود السيد، إسحاق يعقوبو، محمد حامد.

فى الهجوم: فادى فريد، ناصر منسى.

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: محمود شبانة،مروان عطية،صبرى رحيل وهشام صلاح.

خط الوسط: خالد الغندور، سعيدو سمبوري، مورو ساليفو، وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، بواتينج.