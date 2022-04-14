شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كلا من عماد النحاس وخالد جلال المديرين الفنيين لـ الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى تشكيل المباراة التي تجمع بين فريقهما على ملعب بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: محمود شبانة،مروان عطية،صبرى رحيل وهشام صلاح

خط الوسط:خالد الغندور،سعيدو سمبوري،مورو ساليفو،وإبراهيم حسن

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي وبواتينج

بينما جاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أحمد ياسين،إسحاقو يعقوبو،أسامة إبراهيم وعاصم صلاح

خط الوسط: محمود سيد،أحمد سعيد،محمد حامد عيسى ومحمد دبش

خط الهجوم: ناصر منسي وفادي فريد

يحتل نادى البنك الأهلى المركز السابع برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلوا 13 هدفا، في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

ويسعى خالد جلال إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط لخطف المركز الخامس والاقتراب من المربع الذهبى، كما يأمل في عودة الانتصارات مرة أخرى لمنح دفعة قوية في المباريات المقبلة.

في المقابل، يأمل عماد النحاس المدير الفنى لسيد البلد لتحقيق الفريق أول النقاط تحت قيادته في المباراة الثانية له مع زعيم الثغر بعد الهزيمة من الاهلى، في الوقت الذى يغيب عنه هداف الفريق الأنجولى مابولولو بالإضافة على أحمد نبيل مانجا.