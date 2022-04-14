شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخصص دعوات مجانية للمشجعين لحضور مباراة نهضة بركان بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تخصيص دعوات مجانية لحضور مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بشقيقه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب في العاشرة مساء الأحد المقبل، وذلك للمشجعين المسجلين على منظومة تذكرتى.

وأكد عاطف مبروك، نائب رئيس النادي، أنه سيتم طرح الدعوات للسادة المشجعين بمقر فرع النادي المصري (الضواحي1 - النادي الاجتماعي)، غدا، وذلك بموجب بطاقة المشجع الصادرة عن شركة تذكرتي وبطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص مجلس إدارة المصري على تخفيف الأعباء عن كاهل جماهير المصري.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية أزمة راتب معين الشعباني المدير الفني للفريق، وذلك قبل تطور الأمور بسبب تحويل الراتب الشهري لمدرب المصري بالجنية المصري بسبب ارتفاع سعر الدولار وهو ما زاد من قيمة عقد الشعباني بقيمة تصل إلى 180 ألف جنيه.

وتدخل رئيس النادي المصري لحل الأزمة ووضع الفارق في راتب الشعباني، ومن المقرر أن يقود التونسي مران المصري مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب استعدادا لنهضة بركان.

ويستعد النادي المصري لخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب.