شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يشارك في تدريبات المصري ويترقب موقفه من مباراة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي المصري، في تدريبات الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خضوعه لعملية تأهيل من إصابة الركبة التي أبعدته مخؤخراً عن المشاركة مع الفريق في أخر مباراتين أمام مازيمبي في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية ثم أمام الأهلي في الدوري العام.

ويترقب أحمد الشيخ حسم مصيره من مباراة المصري المرتقبة أمام نهضة بركان في ذهاب الدور ربع النهائي، وذلك بعد خضوعه لاختبار طبي لتحديد مصيره خلال الساعات المقبلة.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، أزمة راتب معين الشعباني المدير الفني للفريق، وذلك قبل تطور الأمور بسبب تحويل الراتب الشهري لمدرب المصري بالجنية المصري بسبب ارتفاع سعر الدولار وهو ما زاد من قيمة عقد الشعباني بقيمة تصل إلى 180 ألف جنيه.

وتدخل رئيس النادي المصري لحل الأزمة ووضع الفارق في راتب الشعباني، ومن المقرر أن يقود التونسي مران المصري مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب استعدادا لنهضة بركان.

ويستعد النادي المصري لخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب.