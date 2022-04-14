شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على الطلائع بهدف "دينو بيتر" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق إنبى الشوط الأول متقدما على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف سجله دينو بيتر في الدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى العام.

ونجح النيجيري دينوبيتر في استغلال خطأ من مدافع طلائع الجيش مصطفى الزناري في التعامل مع الكرة ثم سددها مهاجم إنبى بسهولة من داخل منطقة الجزاء لتسكن مرمى محمد بسام.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام،في خط الدفاع: محمد ناصف، علي حمدي، مصطفى الزناري، محمد علي الجويني،في خط الوسط: عبد الرحمن أسامة شيكا، عمرو السيسي، محمد الصباحي، أحمد عبد الرحمن زولا، أحمد سمير،في خط الهجوم: فيكتوري بنينيانجبا.

بينما جاء تشكيل إنبى الجيش كالتالي،حراسة المرمى : محمود جاد،خط الدفاع : إبراهيم يحيى - محمد حامد - خالد رضا،خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مؤمن راضي - أحمد العجوز - مصطفى شلبي - دينو بيتر،خط الهجوم : جون ايبوكا.

يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 14 نقطة، 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل 5 مباريات وخسر مثلها، سجل 5 أهداف واستقبل 12 هدفا، فى المقابل يأتى إنبى فى المركز التاسع برصيد 15 نقطة من 13 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 4 مباريات، سجل 12 هدفا واستقبل 16 هدفا.