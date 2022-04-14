شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على المقاصة 1/0 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون والمقاصة في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان، بتقدم المقاولون العرب على الفريق الفيومي بهدف نظيف سجله مامادو نياس مهاجم الذئاب في الدقيقة 41.

وبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من:

أحمد العربي في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، محمود عزت، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، محمد حمدي زكي، مامادو نياس.

فيما بدأ المقاصة المباراة بالتشكيل التالي:

محمد مجدي في حراسة المرمى، علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد عبد المنعم، هشام شعبان، كريم حلاوة، كريم عبد النبي، سعيد الونش، سيرجي إريك، أتولا جوزيف، محمود فهمي.

بدأ المقاولون العرب اللقاء بضغط هجومي على المقاصة متسلحاً بعامل الأرض، وذلك من خلال عدة عرضيات من على الأطراف في محاولة لاختراق دفاعات المقاصة.

مرت أول ربع ساعة من عمر الشوط الأول دون وجود فرص حقيقية على كلا المرمين، حيث تراجع مصر المقاصة إلى وسط ملعبه في ظل سيطرة لاعبو المقاولون على الكرة ولكن دون خطورة.

في الدقيقة 16 حصل أحمد عبد المنعم لاعب المقاصة على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخل قوي على محمد حمدي زكي لاعب المقاولون.

في الدقيقة 22 تألق محمد مجدي حارس المقاصة في التصدي لكرة مميزة تهيأت لمحمد حمدي زكي لاعب المقاولون في مواجهة المرمى، قبل أن يبعدها محمد مجدي خارج الملعب.

في الدقيقة 24، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة، بعدما لمس محمود عزت مدافع المقاولون، الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه خلال متابعته لتسديدة سيرجي إيرك لاعب المقاصة.

في الدقيقة 25، نجح أحمد عربي حارس المقاولون في التصدي ببراعة لركلة الجزاء التي سددها كريم حلاوة لاعب المقاصة ليحافظ على نظافة شباكه.

في الدقيقة 41، استغل مامادو نياس مهاجم المقاولون، خطأ محمد مجدي حارس مرمى المقاصة في الاحتفاظ بالكرة ومحاولة مراوغة مهاجم ذئاب الجبل، ليقطع الكرة من حارس الفريق الفيومي ويسكنها في الشباك ليتقدم المقاولون بهدف نظيف.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47 بتقدم المقاولون بهدف نظيف.