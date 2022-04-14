شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق البنك الاهلى على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ 14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف فريق البنك الأهلى عن طريق المهاجم ناصر منسى في الدقيقة 5 عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة عاصم صلاح لتسكن شباك الحارس محمد عبد المنصف .

وألغى الحكم محمد الحنفى هدف لفريق الاتحاد السكندرى عن طريق سعيد سمبورى في الدقيقة 18 بداعى التسلل عقب الرجوع الى تقنية الفار لاتخاذ القرار النهائي .

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت محاولات البنك الاهلى عن طريق الثنائى فادى فريد و ناصر منسى بينما جاء محاولات فريق الاتحاد السكندرى عن طريق الثنائى أحمد عادل ميسي و خالد الغندور و المهاجم بواتينج .

وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

في خط الدفاع .. عاصم صلاح ، محمود " دبش " ، أحمد ياسين ، إسامة إبراهيم

في خط الوسط .. محمود السيد ، إسحاق يعقوبو ، محمد حامد

في الهجوم .. فادى فريد ، ناصر منسى

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس كالتالى :

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: محمود شبانة،مروان عطية،صبرى رحيل وهشام صلاح

خط الوسط:خالد الغندور، سعيدو سمبوري ،مورو ساليفو،وإبراهيم حسن

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي _ بواتينج