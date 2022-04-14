شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أخر مران للرجاء قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الرجاء المغربي مرانه الأخير بالقاهرة استعداداً لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، حيث يتدرب الفريق المغربي في العاشرة من مساء غداً ، الجمعة ، على ملعب الأهلي we السلام.

فيما يختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.

ويُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الفريق غدًا، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويسبق التدريب الختامي للأهلي، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر غد الجمعة في استاد الأهلي we السلام، بحضور بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ومعه كابتن الفريق.

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها العاشرة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.

وقرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل موعد السفر للمغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان قد حدد مساء الأحد المقبل الموافق 17 أبريل الجاري موعداً للسفر إلى المغرب عبر طائرة خاصة لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أن يتم تأجيل موعد السفر ليوم 19 أبريل الجاري.