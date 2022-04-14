شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون والمقاصة في الجولة 14 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كلا من محمد عودة وتامر مصطفى المديرين الفنيين لـ للمقاولون العرب والمقاصة، عن تشكيل فريقهما لمباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

جاء تشكيل المقاولون كالتالي:

أحمد العربي في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، محمود عزت، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، محمد حمدي زكي، مامادو نياس.

جاء تشكيل المقاصة كالتالي:

محمد مجدي في حراسة المرمى، علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد عبد المنعم، هشام شعبان، كريم حلاوة، كريم عبد النبي، سعيد الونش، سيرجي إريك، أتولا جوزيف، محمود فهمي.

ويحتل المقاولون العرب المباراة فى المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة، فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 6 لقاءات، سجل 12 هدفا واستقبل 17 هدفا، فى المقابل يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلوا 15 هدفا.