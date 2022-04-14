شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عقب انسحاب أحمد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام انتخابات اللجنة الأوليمبية في الثالث والعشرين من شهر ابريل الجاري لاختيار مجلس جديد يقود اللأوليمبية في دورة أولمبية قادمة حيث يختار رئيس للجنة وثمانية أعضاء ونائبين وأمين صندوق والامين العام والأمين العام المساعد .

تقدم أحمد ناصر رئيس اتحاد الترايثلون بطلب انسحاب عن خوض انتخابات مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية على منصب الرئيس والمقرر إنعقادها يوم 23 إبريل الجارى ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد يقودة اللجنة حتى عام 2025.

تضم قائمة المرشحين:

- منصب الرئيس :المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأوليمبية الحالى والذى فاز بالتزكية عقب انسحاب أحمد ناصر .

- منصب نائب الرئيس المهندس ياسر إدريس ومنصب نائب الرئيس الأول الدكتور علاء جبر .

- منصب أمين الصندوق الدكتور عبدالعزيز غنيم .

- منصب الأمين العام المهندس شريف العريان وفي منصب الأمين العام المساعد المهندس محمد عبدالمطلب.

- منصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ترشح كل من : عبدالمنعم الحسيني والدكتور الباسل عبدالله والأستاذ معتز عاشور و شريف كمال و شريف القماطي واللواء أيمن شويطه و تيمور أبوالخير و محمد عبدالمقصود و هشام مصباح و حسن العروسي ومرزوق علي و عاصم السعدني و هشام التهامي واللواء حازم حسني لاختيار ثمانية أعضاء من بينهم.

-ويضم المجلس عقب انتخابه النائبه أية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأوليمبين المصريين باللجنة الاوليمبية المصرية وعضو لجنة اللاعبين الاولبمبين باللجنة الاوليمبية الدولية .