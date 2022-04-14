شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مخيبة للسيدات وتأهل ثلاثي الرجال لربع نهائي مانشستر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، محمد الشوربجي، كريم عبد الجواد، ويوسف سليمان، إلى الدور ربع النهائي ببطولة مانشستر للاسكواش والتى تستضيفها المدينة الإنجليزية خلال الفترة بين 13 إلى 18 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين في منافسات دور الـ 16 كالتالي:

فوز محمد الشوربجي على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-3, 14-12, 11-6.

هزيمة مصطفى السيرتي أمام الماليزي إيان يو نج بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-6, 11-7.

فوز كريم عبد الجواد على الأمريكي شاه جان خان، بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-7, 12-10.

فوز يوسف سليمان على الميكسيكي ليونيل كاردينس بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-5, 11-1.

هزيمة مروان الشوربجي أمام الانجليزي باتريك روني بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 4-11, 8-11, 11-7, 11-9.

هزيمة سنا إبراهيم أمام النيوزيلاندية جويل كينج بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-9, 2-11, 11-9.

هزيمة هنا رمضان أمام البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12, 11-7, 11-7.

هزيمة نادين شاهين أمام الانجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 11-9, 11-6.

هزيمة يثرب عادل أمام الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأِواط كالتالي: 6-11, 11-8, 12-10, 11-8.