شكرا لقرائتكم خبر عن راحة الونش.. وتدريبات مكثفة للحراس فى الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، راحة لمحمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، راحة من التدريبات اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية في ظل معاناته من إصابة في الركبة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الونش للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وغاب محمود حمدي "الونش" عن الزمالك في المباراة الأخيرة أمام فاركو في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري بسبب الإصابة في الركبة.

كما خاض محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم ومعاذ علاء خماسي حراسة مرمى الفريق الأول فقرة تدريبات فنية قوية خلال مران اليوم ، وركز أيمن طاهر مدرب حراس المرمى على تدريب الخماسي على التسديدات من كافة الزوايا، وكيفية التعامل مع الكرات العرضية، بخلاف التركيز على تدريبات سرعة رد الفعل.

كما واصل عبدالله جمعة لاعب الزمالك البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى عبدالله جمعة جلسة علاجية وتأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي ، على هامش تدريب اليوم الخميس، في ظل الإصابة التي يعاني منها بكدمة في الركبة تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.