شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ناصر منسى يتقدم للبنك الأهلى بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 5 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحراز ناصر منسى مهاجم فريق البنك الاهلى هدف التقدم لفريقه بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 5 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ 14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالى :
في حراسة المرمى .. محمود الزنفلى
في خط الدفاع .. عاصم صلاح ، محمود " دبش " ، أحمد ياسين ، إسامة إبراهيم
في خط الوسط .. محمود السيد ، إسحاق يعقوبو ، محمد حامد
في الهجوم .. فادى فريد ، ناصر منسى
بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس كالتالى :
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
خط الدفاع: محمود شبانة،مروان عطية،صبرى رحيل وهشام صلاح
خط الوسط:خالد الغندور،سعيدو سمبوري،مورو ساليفو،وإبراهيم حسن
خط الهجوم: أحمد عادل ميسي وبواتينج