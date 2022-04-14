شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ناصر منسى يتقدم للبنك الأهلى بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحراز ناصر منسى مهاجم فريق البنك الاهلى هدف التقدم لفريقه بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 5 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ 14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

في خط الدفاع .. عاصم صلاح ، محمود " دبش " ، أحمد ياسين ، إسامة إبراهيم

في خط الوسط .. محمود السيد ، إسحاق يعقوبو ، محمد حامد

في الهجوم .. فادى فريد ، ناصر منسى

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس كالتالى :

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: محمود شبانة،مروان عطية،صبرى رحيل وهشام صلاح

خط الوسط:خالد الغندور،سعيدو سمبوري،مورو ساليفو،وإبراهيم حسن

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي وبواتينج