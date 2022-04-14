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فيديو .. ناصر منسى يتقدم للبنك الأهلى بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 5

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القاهرة - سامية سيد - أحراز ناصر منسى مهاجم فريق البنك الاهلى هدف التقدم لفريقه بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 5 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ 14  من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

في خط الدفاع .. عاصم صلاح ، محمود " دبش " ، أحمد ياسين ، إسامة إبراهيم

في خط الوسط .. محمود السيد ، إسحاق يعقوبو ، محمد حامد 

في الهجوم .. فادى فريد ، ناصر منسى

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس كالتالى :

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: محمود شبانة،مروان عطية،صبرى رحيل وهشام صلاح

خط الوسط:خالد الغندور،سعيدو سمبوري،مورو ساليفو،وإبراهيم حسن

خط الهجوم: أحمد عادل وبواتينج

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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