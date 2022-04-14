شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل موعد سفر الأهلي للمغرب لمواجهة الرجاء فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل موعد السفر للمغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان قد حدد مساء الأحد المقبل الموافق 17 أبريل الجاري موعداً للسفر إلى المغرب عبر طائرة خاصة لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أن يتم تأجيل موعد السفر ليوم 19 أبريل الجاري.

ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي في العاشرة مساء بعد غد ، السبت، على ملعب الأهلي و السلام ، فيما تقام مباراة العودة بالمغرب يوم 22 أبريل الجاري.

وحدد الجهاز الفني للأهلي ، التاسعة والنصف من مساء غداً ، الجمعة، على ملعب التتش موعداً لخوض أخر تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.

ويُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي غدا، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.