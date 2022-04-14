شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات التنس يتأهلن لمباراة فاصلة فى منافسات بيللى كينج بعد الفوز على اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم منتخب مصر للتنس للسيدات واحدة من اقوى مبارياته فى ختام منافسات المجموعة الافرواوربية الثانية بكأس بيللى جين كينج التى اقيمت بفنلندا وتمكن من اقتناص فوز ثمين وغال على حساب اليونان بنتيجة 2/1 والتأهل للمباراة الفاصلة.

وفاز منتخب مصر لسيدات التنس المكون من ميار شريف وساندرا سمير ورنا شريف وهالة فؤاد وميرنا رفعت على اليونان بجدارة واقتدار فى مباراة شهدت تحديا غير مسبوق لبنات الفراعنة اللاتى خضن المواجهة تحت ضغوط غير عادية اهمها ضرورة الفوز على اليونان بنتيجة محددة 2/ صفر او 2/1 وبشرط عدم خسارة اى مجموعة فى جولة الزوجى.

ورغم ان المنتخب دخل المباراة متاخرا باحتلال الترتيب الثالث بعد تمكن اليونان من الفوز على النرويج الا ان لاعباتنا بقيادة الكابتن مصطفى نعيم وبتوجيهات عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة شرين السقا استطعن التعامل مع هذا التأخر واقتناص الفوز وبالتبعية احتلال المركز الثانى والحصول على بطاقة الصعود للمباراة الفاصلة .

وشهدت المباراة نفسها تحديا قويا ايضا بعد خسارة ساندرا سمير بصعوبة فى الجولة الاولى 3/6 و4/ 6 ولكن تمكنت ميار شريف فى العودة بالفريق مرة اخرى والحفاظ على حظوظ التأهل بالفوز فى الجولة الثانية 6/3 و6/3 لتصبح جولة الزوجى هى الفاصلة فى تحديد الفائز بالمباراة واختبار جديد للفراعنة .

واثبتت بنات مصر انهن على قدر المسئولية والاجدر بالحصول على بطاقة الصعود ومواصلة المسيرة الايجابية التى يعيشها التنس المصرى خلال الفترة الحالية تحت قيادة مجلس الادارة الحالى برئاسة اسماعيل الشافعى وتمكنت ميار شريف ورنا شريف من الفوز بالجولة الثالثة 6/3 و6/4 .

وحجز منتخبنا مكانه فى المباراة الفاصلة والمؤهلة الى المجموعة الاولى والتى سيخوضها امام منتخب ليتوانيا فى موعد سيتم تحديده لاحقا .

وعقب انتهاء المباراة وفوز منتخبنا الوطنى هنأ مجلس ادارة اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعى د رئيس البعثة شرين السقا وكابتن الفريق مصطفى نعيم واللاعبات واخصائية العلاج الطبيعى سمر على بالانجاز الجديد الذى تحقق للتنس المصرى .