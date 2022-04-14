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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 14 / 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 14 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، إيهاب جلال يوقع عقود تدريب المنتخب الأسبوع المقبل، وموسيمانى يرفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى.

إيهاب جلال يوقع عقود تدريب المنتخب الأسبوع المقبل

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موسيمانى يرفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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