شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 14 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 14 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، إيهاب جلال يوقع عقود تدريب المنتخب الأسبوع المقبل، وموسيمانى يرفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى.

إيهاب جلال يوقع عقود تدريب المنتخب الأسبوع المقبل

موسيمانى يرفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى

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