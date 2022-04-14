شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة طلائع الجيش وإنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كلا من حلمى طولان وطارق العشرى المديرين الفنيين لـ إنبى وطلائع الجيش تشكيل المباراة التي تجمع بين فريقهما على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: محمد ناصف، علي حمدي، مصطفى الزناري، محمد علي الجويني

في خط الوسط: عبد الرحمن أسامة شيكا، عمرو السيسي، محمد الصباحي، أحمد عبد الرحمن زولا، أحمد سمير

في خط الهجوم: فيكتوري بنينيانجبا

بينما جاء تشكيل إنبى الجيش كالتالي

حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع : إبراهيم يحيى - محمد حامد - خالد رضا

خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مؤمن راضي - أحمد العجوز - مصطفى شلبي - دينو بيتر

خط الهجوم : جون ايبوكا

يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 14 نقطة، 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل 5 مباريات وخسر مثلها، سجل 5 أهداف واستقبل 12 هدفا، فى المقابل يأتى إنبى فى المركز التاسع برصيد 15 نقطة من 13 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 4 مباريات، سجل 12 هدفا واستقبل 16 هدفا

ويسعى طارق العشرى إلى قيادة فريقه لتحقيق الفوز والثلاث نقاط ومواصلة النتائج الإيجابية للهروب من منطقة صراع الهبوط، والتقدم فى جدول الدورى لتحسين وضعيته، بعدما حافظ على على سجله خاليا من الهزائم فى آخر 5 مباريات فى الدورى.

فى المقابل، يأمل حلمى طولان فى قيادة الفريق البترولى لتحقيق الفوز الغائب منذ الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، أى لم يتذوق الفوز آخر 4 مباريات له فى الدورى.